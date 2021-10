La hija mayor de la reina del pop, que es modelo y acaba de cumplir 25 años, ha revelado en una entrevista cómo fue su educación

La joven ha asegurado que ahora entiende por qué su madre fue tan estricta: quería que fuera económicamente independiente

La modelo, a la que llaman Lola, ha confesado haber heredado los "problemas de control" de su madre

Lourdes María León Ciccone, la hija mayor de Madonna a la que su familia y amigos llaman Lola, acaba de cumplir 25 años y ha dado una entrevista a Debi Mazar, una de las mejores amigas de su madre, para hablar sobre su vida, sus proyectos de su futuro y su relación con la reina del pop. En la charla, que ha sido publicada en 'Interview Magazine', la modelo ha asegurado que es económicamente independiente desde que terminó el instituto porque así lo decidió ella, ya que ese era el precio para no estar bajo el control de su famosa madre, a la que define como una "fanática del control".

Lola cuenta que fue ella quién se pagó la matrícula de la universidad y quien paga su apartamento en Nueva York, ciudad de la que siente que forma parte pese a haber nacido en Los Ángeles. "Si tus padres pagan por tus cosas, entonces les das influencia sobre ti. Mi madre es una fanática del control y me ha controlado toda mi vida. Necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto como me graduara de la escuela secundaria", le ha confesado la modelo a Mazar.

Sobre la decisión de hacerse responsable de todos sus gastos desde que terminó el instituto, Lola ha comentado lo siguiente: "No recibimos limosnas en mi familia. Obviamente, crecí con un privilegio extremo. No se puede negar eso. Pero creo que mi madre vio a todos estos otros hijos de personas famosas y dijo: 'Mis hijos no van a ser así'". Ante esta confesión, Mazar ha querido saber si estaba "contenta de haber tenido una educación tan rígida", a lo que la modelo ha contestado afirmativamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna Literal (@madonnaliteral)

Ha sido entonces cuando Lola ha puesto como ejemplo el mejor consejo que le ha dado su madre: "Hace poco me dijo algo que se me quedó grabado cuando estaba muy preocupada por ganarme la vida dignamente y por querer vivir más lujosamente de lo que lo hacía cuando me gradué y no ganaba mucho dinero. Ella me dijo: 'Recuerda, esta mierda no es real. No se trata del dinero o de tu cara o de lo sexy que te ves. Se trata de lo que estás trayendo al mundo y lo que vas a dejar atrás'. Eso siempre me despierta cuando estoy demasiado atrapada en todo".

La relación con sus hermanos

Lola no solo ha hablado acerca de su madre y su forma de ser, sino también de su relación con sus hermanos. En total, Madonna tiene seis hijos, por lo que León tiene cinco hermanos de diversas edades: el también modelo Rocco Ritchie, de 21 años; David Banda, de 16; Mercy James, de 15; y las gemelas Stella y Estere, de 8. "Los únicos hermanos con los que realmente discuto son los chicos. A veces son sólo unos imbéciles [...] Pero Mercy y yo nunca, nunca hemos peleado por nada. Ella siempre me ha apoyado y siempre he tratado de ser la mejor hermana mayor que puedo ser para ella", ha comentado la modelo.

Lola también ha explicado que es "más difícil" ser una buena hermana mayor para las gemelas, que solo tienen ocho años, porque siguen viviendo en la casa familiar y ella se independizó cuando comenzó la universidad hace ocho años. Ha explicado que intenta no llorar delante de ellas, aunque es "muy llorona" y no lo consigue: "Es difícil para las niñas de 8 años dar ese tipo de apoyo emocional. Pero Mercy sí que me lo da. [...] Rocco también es muy cariñoso y se preocupa por mi bienestar, lo que es una sensación muy agradable".

Otras confesiones de Lola

La modelo, que ha explicado que siempre defiende a su madre cuando escucha que alguien la critica sin conocerla, ha contado que Madonna tiene candados en todos sus armarios para que no le coja la ropa prestada. Sobre ella misma, ha confesado que no conduce, que no siente "la necesidad" de casarse, que le gustaría tener hijos pero que no se imagina dando a luz, que "odia a la gente de TikTok" y que su padre, el extrenador personal de Madonna, el cubano Carlos León, no le enseñó español, pero que ella intenta aprenderlo hablando con su novio, Jonathan Plugia (anteriormente, salió con Timothée Chalamet).