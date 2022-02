La reacción de María José Llergo y su reivindicativo discurso al recoger el Goya: "Gracias por confiar en mí"

Al subir al escenario, vio a Penélope Cruz frente a ella, que le miraba y aplaudía desde la primera fila, y la cantante no pudo evitar mandarle un saludo: "¡Hola, Penélope!", gritó ante la sorpresa no solo del público, sino también de la propia actriz, que no pudo evitar reírse y saludar a la joven, a la que mandó un beso desde su asiento.

"Valencia siempre me trae cosas buenas y la cosa más preciosa que yo tengo en mi vida es una compañera de viaje, es Laura Llamas, es mi mánager", continúa diciendo la artista emocionada. "Laura, tú me viste cuando nadie me veía, creíste en mi luz cuando ni yo misma lo hacía y viste esta cosa que me hace cantar antes de que yo fuera consciente de que me podría traer a sitios tan bonitos como este, yo quiero que me lleves a donde el arte y la música quieran, pero que siempre vaya de tu lado", estas palabras emocionan a Laura que se encontraba en esos momentos entre el público.