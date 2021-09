Marina Yers reaparece tras superar la covid y finalizar su tratamiento psiquiátrico: "He estado mala, malísima"

No es la primera vez que la influencer se ve afectada por problemas de salud mental

Marina Yers ha vuelto a 'Sobreviviré' y se ha sincerado sobre su difícil recuperación y los duros meses que ha pasado

Además, este verano Marina Yers ha pasado el coronavirus: "Estuve mala, malísima"

¡Marina Yers está de vuelta! Sus compañeros de 'Sobreviviré', el programa de salseo presentado por Nagore Robles y emitido en directo en Mitele PLUS, la han recibido con un fuerte aplauso. Y es que este no ha sido un verano nada fácil para la famosa influencer, ya que sus problemas de salud la han tenido apartada de las redes sociales.

"De repente me pilló el corona y estuve dos semanas muy mala malísima, y después he tenido conjuntivitis, y otras dos semanas", explicó Marina nada más entrar en plató. La influencer, que tiene más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, fue protagonista de algunas polémicas en el pasado por sus rocambolescas teorías sobre el virus y la pandemia, precisamente. La más sonada de todas ocurrió a principios de año, cuando Marina Yers aseguraba en un vídeo de TikTok que ella no llevaba mascarilla nunca y que no se creía del todo lo de que el virus fuera real. Días después tuvo que disculparse públicamente, puedes verlo en este vídeo:

Marina Yers ha aprendido la lección

Como ella misma reconoció nada más entrar al plató de 'Sobreviviré', ha aprendido mucho. Sus compañeros la recibían sorprendidos al ver cómo la influencer se negaba a darle un abrazo a una colaboradora para mantener la distancia de seguridad. Más tarde, reconoció ante Nagore Robles que no había contado públicamente que había tenido coronavirus por lo que dijo en el pasado: "No es que fuera negacionista", explicó, "porque sé que es un virus, y está ahí, y existe, y sí caes enfermo y tienes sus síntomas". Sin embargo, no quiso hablar más del tema zanjando que no tenía tiempo de explicar sus teorías y sus cosas.

¡Al menos es un gran paso que Marina reconozca, aunque haya sido después de estar muy enferma, que el coronavirus existe! Mucha gente le había pedido anteriormente que midiera sus palabras puesto que su mensaje llegaba a mucha gente y podía poner en peligro a sus seguidores y la gente que confiaba en ella.

También está recuperada de sus problemas de salud mental

Marina Yers parece otra, ¡y es genial verla así! De hecho, ha vuelto tan tranquila y segura de sí misma que ha sido capaz de hablar de su tratamiento psiquiátrico con total naturalidad. Puedes ver el episodio completo de 'Sobreviviré' con Marina Yers en Mitele.

"Es superimportante hablar de esto, yo siento que la pandemia a todo el mundo le ha afectado en su salud mental porque es una situación que ninguno habíamos vivido antes", explicaba. "Cuando te da un brote psicótico eres ajeno a la realidad, es como que tienes tu propia realidad. Entonces, había roto con mi ex, me había vuelto a España, mi madre me veía y me decía es que no eres tú, qué te ha pasado, y yo exploté".

Debieron de ser momentos muy difíciles para Marina, ya que como ella misma ha confesado en el plató de 'Sobreviviré', llegó incluso a pensar en el suicidio. "Yo creía que había algo en casa que me estaba atormentando y yo no podía con ello. Imagínate la desesperación". Un gran gesto por parte de Marina hablar con sinceridad y sin prejuicios sobre uno de los episodios más duros de su vida.