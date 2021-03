Hasta siempre, Àlex: amigos, compañeros y fans se despiden del artista, fallecido en un accidente de tráfico

Consternación entre sus compañeros y fans

Uno de los mensajes de despedida más emotivos ha sido, precisamente, el del cantante cántabro, que ha publicado una foto junto a Àlex en su cuenta de Instagram acompañada del siguiente texto: "No es Justo! No puedo... Por que? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... 💔DEP"

Natalia, la eterna benjamina de la primera edición de 'OT1', se enteró también a través de las redes sociales del fallecimiento de su amigo, y le ha dedicado un mensaje muy emotivo en su cuenta de Instagram: "Estoy rota de dolor, no me lo puedo creer. Ya nada será igual porque Alex es una de las personas más especiales que conocí, con la que compartí increíbles momentos. Su alegría, sensibilidad , lo bonito que componías (qué pena que el mundo no pudo oír esas baladas tan increíbles que escribiste) tú compañerismo, tu locura, esa locura que nos volvía locos a todos y nos divertía con sus historias. No puede ser que te hayas ido... Que vacío tan tan grande dejas... ya nada será igual sin ti... NADA".