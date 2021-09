La 73ª edición de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión en Estados Unidos, se celebró la noche del domingo 19 de septiembre (madrugada del 20 para España). Los galardones son otorgados por la Academia de Televisión de EEUU, y en esta edición la serie 'The Crown' fue la gran triunfadora de la noche. Sin embargo, uno de los premios más celebrados fue el de Mejor Guion para Michaela Coel por la miniserie 'Podría destruirte'.

La serie 'I May Destroy You', traducida al español como 'Podría destruirte' y distribuida por HBO, partía en esta noche de premios con seis nominaciones , incluidas Mejor Miniserie de TV, Mejor actriz principal o Mejor dirección en miniserie. Finalmente solo ganó un premio, el Emmy a Mejor Guion de miniserie o telefilm.

Michaela Coel, guionista de la serie, recogió este premio convirtiéndose, también, en la primera mujer negra en conseguir este reconocimiento. El público se volcó en aplausos con ella, reconociendo no solo su gran trabajo de guion sino la valentía de contar su propia historia.

"He escrito una cosita que, en realidad, es para guionistas", comienza diciendo, tras recoger su premio. Lee de un papel que se ha preparado: "Escribid una historia que os dé miedo, que os haga sentir incertidumbre, que no sea cómoda. Os reto, en este mundo que nos tienta a rebuscar en las vidas de otros, para ayudarnos a determinar mejor cómo tenemos que sentirnos con nosotros mismos, y que a su vez nos hace sentir la necesidad de ser visibles en todo momento, porque estos días parece que la visibilidad es de alguna forma igual al éxito. No tengáis miedo a desaparecer de esto, de nosotros, durante un tiempo, y ver lo que os surge en ese silencio".