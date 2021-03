El actor se ha sincerado en una entrevista con ICON sobre lo mal que siente cuando la gente ni siquiera le habla cuando se acercan a pedirle una foto

Explica que no se arrepiente de la profesión que ha escogido, pero confiesa que sus padres no querían que se dedicase al mundo de la interpretación

Miguel Bernardeau es uno de los actores más prometedores del panorama audiovisual actualmente en España. Saltó a la fama dando vida a Guzmán en 'Élite', pero no fue cuestión de suerte, ya que el actor se había preparado a conciencia para dedicarse al mundo de la interpretación en una escuela en Los Ángeles, donde también pudo seguir cultivando su gran pasión, el surf, y es que Miguel no entiende la vida sin estar cerca del mar.

No parece extraño que Miguel haya decidido decantarse por este mundo, ya que sus padres son dos de las figuras más exitosas e influyentes de la industria en España: su madre, Ana Duato, lleva 20 años dando vida a Mercedes en la longeva serie 'Cuéntame cómo pasó'; y su padre, Miguel Ángel Bernardeau, ejerce como productor ejecutivo en la misma. Curiosamente, en una entrevista con ICON, el actor ha revelado que sus padres no veían con buenos ojos que fuera actor: "Al principio no querían que me dedicara a esto, pero es que yo tampoco lo querría para mis hijos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau)

Pero Miguel decidió apostar por su vocación y, por ahora, no le ha ido nada mal, ya que sigue formando parte del reparto de una serie que ha batido récords en Netflix y que ha encumbrado a la fama mundial a muchos de sus intérpretes, como les ha ocurrido a sus compañeras de reparto Ester Expósito o María Pedraza. También ha participado en varios largometrajes que han sido auténticos éxitos en taquilla y donde ha podido compartir plano con actores de la talla de José Coronado, Javier Cámara o Maribel Verdú, como 'Es por tu bien' u 'Ola de crímenes'.

La fama: pros y contras

Sus proyectos en cine y televisión le han hecho hacerse conocido en la industria, pero sobre todo le han hecho muy famoso entre el público, pues el bombazo que supuso 'Élite' le ha hecho acumular seguidores en Instagram de todas partes del mundo. Casi siete millones de personas siguen sus pasos de cerca en dicha red social, donde Miguel suele compartir su pasión por el surf y el mar, así como imágenes en ruedas de prensa.

Además de la fama que le ha dado su trabajo, el actor también acapara la atención de sus seguidores por su relación con Aitana. Aunque ninguno de los dos suele mostrar muchas imágenes de su intimidad, la cantante sí que es más propensa a hacerlo y cada vez que sube una foto de ambos juntos las redes estallan en 'likes' hacia la pareja y comentarios cargados de cariño: "¡Parejaza!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

El éxito de 'Élite' y su relación con Aitana han hecho que mucha gente, especialmente la población más joven, reconozcan a Miguel Bernardeau por la calle y le paren para charlar con él, pedirle un autógrafo o una foto. En la entrevista con ICON, el actor ha explicado que lo que menos le gusta de esta consecuencia de la fama es cuando siente que a la gente solo le importa tener una foto con él y ni siquiera le dirigen la palabra: "Lo agradezco cuando se trata de una conversación real, sin un teléfono móvil de por medio. Es mucho peor cuando todo lo que quieren de mí es una foto y no me dicen ni 'gracias' ni 'hola' ni 'adiós'. Eso hace que me sienta como un mono de feria".

Sobre que sean los paparazis los que le persigan para tomar fotos de su vida privada, el actor ha reconocido que no es lo que más le gusta del mundo, pero que entiende que es parte de su profesión: "Tal vez lo disfrutaría más y estaría mejor si no hubiese gente persiguiéndome con una cámara cada vez que salgo a la calle, pero es una consecuencia de mi trabajo y me la como encantado. Es un problema del primer mundo".

Comprometido con los animales y el medioambiente

Desde que era muy pequeño, el actor adora los animales. Tiene dos perritas Beagle adoptadas, Mimi y Marley; y ha sido embajador de PETA (el mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo) en sus últimas campañas. Además, está muy concienciado con la crisis climática y le preocupa especialmente el deterioro de los mares y océanos, pues está muy en contacto con ellos debido al deporte que practica y que es su gran pasión: el surf.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau)

Su próximo proyecto