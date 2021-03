No es la primera vez que Miguel Herrán comparte algún aspecto de su vida privada y abre su corazón a sus más de 13 millones de seguidores en Instagram. Cuando estuvo confinado debido al coronavirus, el actor explicó que no lo estaba llevando nada bien y que, tras mucho pensar, se había dado cuenta de que estaba "decepcionado" consigo mismo . Escribió estas palabras junto a unas fotos en las que aparecía llorando y se mostró muy franco sobre los sentimientos que vivió durante aquellos días, en los que explicó que estaba "dominando" sus emociones.

Ahora ha vuelto a sincerarse con sus fans y les ha explicado cuál es la relación con su padre, además de lanzar un mensaje a todas aquellas personas que quieran tener un hijo en solitario. El actor de 'La casa de papel' ha explicado que su progenitor "jamás estuvo" durante su infancia y adolescencia , y que solo sabe su nombre de pila, pero que eso no ha impedido que haya hecho su vida y que haya podido ser feliz gracias a su madre: "Si por casualidad algún/a padre o madre soltero/a ve esto y tiene dudas de si se puede sacar un crío estando solo/a: ¡Sí! ¡Se puede! ¡Solo hace falta estar ahí, escuchar y tener ganas!".

No guarda rencor a su padre

Para compartir este mensaje, el actor ha decidido mostrar una foto de su infancia, concretamente de 1999, cuando tenía tan solo cuatro añitos. En la imagen aparece pasándoselo en grande mientras conduce un quad de juguete por la playa y hace el símbolo de la victoria. La elección de la instantánea no es casual, ya que el actor ha explicado que ese juguete es de las pocas cosas que recuerda de su padre : "Solo tengo el recuerdo de un bofetón, un zumo de tomate, un reloj y este quad".

"Mi padre jamás estuvo. No sé ni cómo es físicamente" , ha confesado Herrán, que también ha aprovechado para lanzarle un mensaje a este hombre, que se llama Manolo: "Si algún día ves esto o te llega este mensaje, que sepas que ni te odio, ni te guardo rencor. Supongo que no se puede odiar a un desconocido...". Con estas palabras, el actor ha hecho pública la inexistente relación que tiene con su padre.

El mensaje a su madre

En la publicación no solo desvela esto, sino que también lanza una bonita declaración de amor incondicional a su madre, de la que nunca ha dado muchos datos. Ahora sabemos que lo crio en solitario y que es un pilar fundamental para Herrán, que le ha prometido estar siempre a su lado: "Madre. Prometo cuidarte como te mereces, como tú me has cuidado a mí y cómo nunca nos ha cuidado padre".