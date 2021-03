Miley ha celebrado así el 15 aniversario del estreno de la serie que la llevó a la fama y que marcó a toda una generación

Los fans no han podido contener las lágrimas y se han emocionado mucho con la carta, que ha recibido la respuesta de Hannah en Twitter

Ya son muchos los que piden un remake de la serie o una película que cuente la vida de Hannah/Miley en la edad adulta

Hace 15 años miles de niños y adolescentes (y no tan pequeños) de todo el mundo se quedaron pegados a la pantalla al escuchar la melodía de 'Best of Both Worlds' y descubrir la fascinante doble vida de 'Hannah Montana'. Esa joven chica de Tennessee llamada Miley Cyrus conquistó a todo el mundo por su carisma, su sonrisa permanente y su voz. El papel de Hannah llevó a Miley a lo más alto y le permitió iniciar una exitosa trayectoria como actriz y cantante.

A lo largo de los seis años que duró la serie (con película incluida), Hannah Montana se convirtió en un fenómeno global y su figura trascendió más allá de la ficción. En su autobiografía, Miley cuenta que su personaje fue "una gallina de los huevos de oro" en aquellos años y que el éxito que tuvo fue arrollador. 15 años después, la cantante ha querido agradecer públicamente todo lo que Hannah le ha dado en su vida con una emotiva carta que ha subido a sus redes sociales.

Su enorme gratitud

La carta de Miley es toda una declaración de amor al personaje que le dio la fama: "Fuiste como un cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió al suelo [...] Tienes todo mi amor y gratitud. Darte vida a lo largo de seis años fue un honor. Estoy en deuda contigo [...] No pasa un día que no olvide de dónde vengo. [Fuiste] el mejor regalo que se puede pedir. Te quiero Hannah Montana".

También ha querido agradecer a todos los que confiaron en ella para dar vida a la estrella del pop y también ha tenido palabras de cariño para todos sus compañeros de reparto, a los que considera una segunda familia. Ha recordado algunos momentos divertidos como cuando compartía camerino con su padre, Billy Ray Cyrus (que también daba vida a su progenitor en la ficción), y otros más dramáticos como cuando uno de los "guapos" actores episódicos le invitó a comer y ella no pudo ir porque justo le bajó la regla, y es que Miley vivió toda su adolescencia siendo Hannah Montana.

Reconciliación con Hannah

Precisamente tanto tiempo con la peluca rubia puesta fue un regalo, pero también tuvo su parte negativa, como explicó Miley en 2015, cuatro años después del final de la serie, cuando contó que había sufrido dismorfia corporal. "Me hicieron verme como alguien que yo no era, lo cual probablemente me causó algo de dismorfia corporal, porque me hicieron estar guapa cada día por tanto tiempo, era como: '¿Quién c… soy yo?'", confesó en una entrevista para Marie Clare.

Cuando terminó la serie, Miley se cortó el pelo, se desnudó en el videoclip de 'Wrecking Ball' y presentó al mundo a su nuevo yo. Otras chicas Disney también quisieron romper con su etapa en la popular compañía, pero parece que con esta carta la actriz se ha reconciliado completamente con su 'alter ego'.

De hecho, ya el pasado verano, en el programa radiofónico 'Carolina with Greg T in the Morning', Miley confesó que está lista para contar la historia de lo que ha ocurrido con Hannah en los últimos años y que le gustaría hacerlo en una serie: "Trato de ponerme esa peluca todo el tiempo. Está guardada acumulando polvo y yo ya estoy lista para sacarla... [...] Definitivamente me gustaría resucitarla en en algún momento. [...] Me encantaría hacer una serie de nuevo".

Los fans, emocionados

Esta idea seguro que le encanta a todos los fans de Hannah Montana, que ya piden el retorno de la serie tras la publicación de la carta. De hecho, hasta la cuenta oficial del personaje en Twitter ha reaccionado a la publicación de la actriz: "Es genial saber de ti, Miley Cyrus. Solo ha pasado una década". Los seguidores de la serie se han emocionado mucho tanto con la carta como con la respuesta de Hannah y algunos han bromeado sobre la idea de escribirte unas letras a ti misma.

yo después de leer la carta que escribió Miley Cyrus para Hannah Montana💔👌🏻 pic.twitter.com/qrACi048nN — luna🪐 (@montscamarasa) March 24, 2021

miley le mandó flores a la actriz que hacía de su abuela en hannah montana por favor más tierna imposible pic.twitter.com/NIBhCATEEC — 𝖕𝖑𝖆𝖘𝖙𝖎𝖈 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙𝖘 (@milesholy) March 24, 2021

Hannah Montana leyendo la carta que le escribió Miley Cyrus pic.twitter.com/wFOsSTg1Of — Eros Nation (@NationEros) March 25, 2021

Quiero despertarme un día y que Miley Cyrus anuncie que va a haber otra temporada o película de Hannah Montana sobre su vida adulta🥺✨ — Bri🥀 (@itsbrisagonv) March 25, 2021