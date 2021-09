Se consideran millennials a todas las personas nacidas entre 1981 y 1996, aproximadamente, porque hay cierto baile de fechas. También conocidos como 'Generación Y' o milénicos, los ya no tan jóvenes que nacieron entre esos años experimentaron un cambio fundamental que ninguna otra generación ha podido vivir: la llegada de internet a sus casas. Son la única generación que conoció lo analógico pero se desarrolló con lo online, y eso ha tenido muchas consecuencias. Desde haber hecho del selfie su bandera hasta usar el teléfono para todo menos para hacer llamadas.

Porque las llamadas de teléfono, al parecer, provocan ansiedad en los millennials. "No lo he oído", "lo tenía en silencio" o "tenía poca cobertura" son las tres principales excusas de los millennials para no coger una llamada. De alguna forma, para esta generación una llamada de teléfono puede ser recibida como una ofensa o una intromisión en su intimidad que, además, consume mucho tiempo.