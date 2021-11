La mitad de los estudiantes de Secundaria no es capaz de distinguir un bulo de una noticia real, según un estudio

Saber identificar un bulo es esencial para que no te la cuelen. A menudo recibimos información a través de las redes sociales y es por eso que es tan necesario saber reconocer si esta es cierta o se trata de una fake new. No obstante, esta no es una tarea sencilla para todo el mundo, es más, según revela una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) realizada con el apoyo de una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA, el 50% de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) no es capaz de distinguir un titular falso frente a otro verdadero sobre un mismo tema.