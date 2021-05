Muere el cantante MC Kevin al caer de un quinto piso cuando huía de su mujer, a la que estaba siendo infiel

El cantante falleció a los pocos minutos y los servicios médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida . También se baraja otra hipótesis: que no se asustase al escuchar ruidos en la puerta y que simplemente quisiera hacer una broma al lanzarse a la piscina, explica el citado medio, que también asegura que la causa de la muerte según la autopsia sería una lesión cerebral traumática.

El accidente

Bianca Dominguez también ha denunciado ahora estar en el punto de mira tras el fatal accidente : "Fui a hacer mi trabajo y después iba a volver a mi hotel. Acordamos 2.000 reales, ellos se acercaron a mí, no los fui a buscar yo. Ahora me están juzgando en todos los sentidos. También soy una persona y estoy traumatizada por lo que vi".

Víctor Elías Fontenelle, el otro testigo, ha asegurado en declaraciones a O Glovo que no baraja la posibilidad de que su amigo quisiera suicidarse y que cree que solo saltó por miedo a ser descubierto por su esposa. La investigación sigue abierta por el momento y en algunos medios latinoamericanos también se afirma que se baraja otra opción de por qué Kevin se subió a la barandilla del balcón: su objetivo no sería tirarse a la piscina, sino saltar al piso de abajo.

¿Quién era MC Kevin?

Quien también ha expresado su dolor por el fallecimiento del joven ha sido el famoso jugador de fútbol Neymar Jr., que ha lamentado el fatal accidente en Instagram dedicándole unas palabras llenas de cariño: "No me lo creo, 23 años... Te juro que no sé qué decir... Solo agradecerte el cariño que me tenías, tatuaje, camiseta, fotos, fotos, botas... Habíamos acordado encontrarnos ahora en mis vacaciones, pero lamentablemente no podremos. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. ¡Vete en paz chico!".