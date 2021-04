Muere Don Gato, el fiel compañero de Auronplay en los últimos ocho años: "Estoy desolado"

La enfermedad de Don Gato

El gato de Auron ha muerto después de luchar durante dos semanas contra una enfermedad que parecía difícil de superar desde el primer momento, tal y como el veterinario le comunicó al youtuber, que a su vez quiso compartir su preocupación y sufrimiento con su comunidad de seguidores, que también quieren mucho a Don Gato. Así lo explicaba Auron en un tuit el pasado 12 de abril: "Don Gato está ingresado. Lleva unos días vomitando y lo hemos llevado al veterinario. Me han dicho que no pinta bien, dicen que puede ser problemas de hígado , le tienen que hacer más pruebas".

En aquel momento, sus fans se volcaron con él y le dijeron que no se preocupara por no poder hacer directos para charlar con ellos, que comprendían perfectamente que estuviera pendiente de "su hijo". Al día siguiente, Auron quiso agradecerles su apoyo y comunicar cómo se encontraba su pequeño: "Le han hecho varias pruebas a Don Gato [...] Ha mejorado, come y no vomita. De momento mañana me lo dan para que pase unos días en casa y se relaje. Pero vamos, nos advierten que la cosa no pinta bien. Gracias por el apoyo".