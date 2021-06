A través de Twitter e Instagram, principalmente, muchos de sus seguidores y amigos quisieron dejar mensajes de despedida con palabras de cariño a "mi rey", como muchos lo llamaban. Gabriel llevaba varios meses haciendo directos y su fama iba en aumento. Además, había destacado anteriormente como creador de memes con una cuenta que superaba los 100.000 seguidores. Saltó a la fama gracias al programa 'Hoy no se sale', programa de entrevistas en el que colaboraba.

Los más cercanos a él, como su novia, Hanabie, o el propio Ibai Llanos, amigo personal y compañero de streaming, no se han pronunciado públicamente sobre su muerte, aunque el vasco sí confirmó durante un directo en Twitch que estaba pasando un mal día por la muerte de un amigo cercano, pero que no quería hablar de ello porque la familia le había pedido privacidad.

Cuidad siempre vuestra salud mental

Cuando tenía 20 años, justo cuando comenzaba a ganar cierta relevancia como comentador, tuvo que ir al médico y este le dijo "que estaba padeciendo ataques de pánico y ansiedad muy fuertes. Me daba miedo quedarme en casa solo, me daba miedo salir a la calle, no sentía las piernas...", contó en un directo.