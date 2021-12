Encuentran muerta en su casa a Kika Dukic, una influencer de 21 años que sufría acoso en redes sociales

El cuerpo de Kristina Dukic, más conocida como Kika Dukic, fue encontrado sin vida en su apartamento de Belgrado el pasado 8 de diciembre; no obstante, la noticia no ha trascendido hasta este fin de semana, que ha sido cuando la muerte de la joven se ha hecho pública.

Kika era una conocidísima influencer y youtuber serbia de 21 años, en Instagram contaba con casi medio millón de seguidores y en YouTube con 747.000. Su madre, Natasa Dukic, ha sido la encargada de confirmar su fallecimiento a través de una historia de Instagram: "Este será un momento difícil para todos nosotros y todo lo que podemos hacer es mantener viva su memoria. Te amamos Kika y te extrañamos más de lo que las palabras pueden explicar. Si tienes pensamientos suicidas o sufres de depresión, habla con alguien , no estés solo", podía leerse en esta.

Las causas de su fallecimiento todavía no están confirmadas, pero todo apunta a que fuese un suicidio. Es más, en su cuerpo no había signos de violencia y todavía se sigue investigando sobre ello.

Desde hacía cinco años, Kika sufría acoso a través de las redes sociales, 'cyberbulling' . Ella lo había denunciado ya en varias de sus publicaciones y más concretamente en uno de sus últimos vídeos, donde la joven hablaba de todo lo que estaba sufriendo: Contaba que le dejaban cientos de mensajes de odio, que criticaban su aspecto físico, la acusaban de someterse a cirugías estéticas, etc.

En este último vídeo, además, la joven explicaba que sentía la necesidad de volver a ser feliz mirando fijamente a cámara. Es más, según 'The Sun' , uno de sus grandes haters fue el gamer serbio Bogdan Ilic, conocido como Baka Prase, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

Este chico la acusó de ser una falsa y aseguró que con las publicaciones en las que hablaba del cyberbullying lo único que buscaba era dar pena y llamar la atención: "Siento lo que ha pasado. Siento no haber anunciado que nos habíamos reconciliado y que éramos amigos. Lo siento porque la gente no sabe la razón y señala con el dedo. No le dan paz y respeto a los muertos, solo para conseguir unos cuantos likes, para cumplir con su deseo de venganza y de la manera más fea posible", aclaró Baka Prase.