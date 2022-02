Muere Leire Iribarne, integrante de Diabolo Kiwi, a los 24 años en un accidente de tráfico

"Muchas gracias Leire por todo lo que nos has dado", "Leire, dale fuerza a tu familia, amigos y al equipo Diabolo Kiwi estés donde estés!! Y sigue cantando en el cielo!! Descansa en paz", "No tuve el coraje de escuchar su música en estos días. No sé si podría haberlo escuchado sin contener las lágrimas. Una gran pérdida... Saludos a todo el equipo y familia", han escrito en euskera los seguidores del grupo.