Muere Olatz Vázquez a los 27 años, la joven con cáncer que visibilizó en redes la realidad de la enfermedad

Hacía poco más de un año que le habían diagnosticado el cáncer a la joven fotógrafa

Olatz utilizó las redes sociales para visibilizar cómo estaba siendo su día a día tratando de hacer frente a la enfermedad

El último post que había publicado en redes sociales es del 19 de agosto cuando informó de que estaban siendo semanas complicadas

La periodista y fotógrafa de 27 años Olatz Vázquez ha fallecido en la madrugada de este viernes 3 de septiembre a causa de un cáncer gástrico con metástasis abdominal, según han informado a la Cadena SER personas cercanas a la familia de la joven.

Olatz llevaba ya más de un año intentando hacer frente a esta dura enfermedad y durante prácticamente todo este tiempo ha ido compartiendo en sus redes sociales cómo han sido todos esos meses. Sus redes sociales eran el reflejo real de su lucha contra el cáncer y a través de sus fotografías, sacadas con un gusto exquisito, consiguió que su historia se volviera viral y llegase a cada uno de nosotros.

El cáncer se lo diagnosticaron con meses de retraso por culpa del colapso sanitario provocado por la crisis del coronavirus y, a pesar de ello, ella a lo largo de todo el proceso jamás se rindió.

En Instagram y Twitter ha ido compartiendo autorretratos en los que a menudo reflexionaba sobre su estado de salud sin tapujos porque nunca quiso ocultar qué era lo que le estaba pasando ni cómo estaba reaccionando su cuerpo al tratamiento, sino todo lo contrario: "A veces me abrazo y me digo lo mucho que me quiero. Lo mucho que quiero a mi pequeño y huesudo cuerpo. Lo mucho que quiero a mi pelo corto, mis uñas resquebrajadas y mi vientre inflamado", escribió en uno de sus posts.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olatz Vázquez (@olatzvazquez)

Su actividad en redes sociales nos ha acercado a ella mucho más de lo que podríamos imaginar y ahora son muchas las personas que al enterarse de la trágica noticia le han dedicado mensajes de lo más emotivos a través de las redes sociales.

Sus seguidores se han acordado también de sus seres queridos y han querido mandarle mensajes de cariño y apoyo en estos momentos tan complicados.

El último mensaje que publicó en las redes

Su última publicación es del 19 de agosto, la periodista llevaba desde el 17 de julio sin publicar nada en sus redes sociales y reapareció para explicar a sus seguidores que estaban siendo semanas muy complicadas para ella: "En total casi cuatro de ingreso y un cúmulo de complicaciones que no me dejaban remontar. He perdido la noción del tiempo, si es que ahí dentro la tienes. He perdido kilos, aspecto, independencia. Siento deciros que he perdido a la Olatz que era".

Explicaba que se había convertido en una persona totalmente dependiente de los suyos, "ya que vivo 24/7 conectada a alimentación parenteral y una vía nasogástrica, que es lo que me hace estar hoy aquí. Por suerte, y por fin, ahora estoy en casa con hospitalización a domicilio, tranquila y rodeada de los míos. ¿Los médicos qué me dicen? Que poco a poco. Que no me marque grandes metas sino que vaya a poquitos".