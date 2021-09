La abuela que inspiró el personaje de Mamá Coco cumple 108 años y lo celebra con una tarta enorme de su personaje

Si has visto 'Coco', una de las películas más emotivas que ha sacado Disney Pixar en los últimos años, seguro que recuerdas al personaje de Socorro, más conocida como Mamá Coco, la bisabuela del pequeño de doce años Miguel Rivera.

Esta película la han visto ya millones de personas, pero lo que no todos los fans de 'Coco' saben es que el personaje de Mamá Coco está inspirado en una famosa mujer mexicana que vive en Santa Fé de la Laguna. Así es, este es uno de los personajes de la película que más ternura transmiten y es que no puede parecerse más a María Salud Ramírez Caballero, la mujer a la que rinde homenaje. A día de hoy, esta mujer es, como no podía ser de otra manera, toda una celebridad en Santa Fé de la Laguna.