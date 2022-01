El mercado de los videojuegos online no para de ofrecer novedades a los usuarios. Algunos juegos son gratis, otros de pago, otros son muy sencillos pero efectivos y otros son verdaderas obras de arte. Y, de repente, un juego se viraliza y se convierte en el favorito de miles de usuarios, que comparten su progreso, memes o capturas sobre sus partidas en redes sociales. Si durante la pandemia le dimos fuerte a Animal Crossing y Among Us, con el año nuevo ha llegado el turno de Wordle.