El mensaje patriótico de "Stefania", la canción ganadora de Ucrania en Eurovisión 2022

La canción fue concebida para homenajear a la madre de una de las integrantes del grupo

Ahora, es un canto a la libertad y un mensaje de apoyo a las madres del país y a la 'madre patria' ucraniana

Kalush Orchestra no ganó su preselección y acudió al festival gracias a la descalificación de la vencedora por sus nexos con Rusia

Ucrania sigue viva, pisando fuerte y reivindicando su independencia. Eurovisión, reflejo de muchos de los capítulos históricos que ha vivido Europa en sus últimos sesenta años, vivió este sábado uno de los momentos más impactantes de de su larga existencia. Un país en guerra, sumida en el desconcierto y la incertidumbre, con muchos muertos en las calles y con la sangre aún manchando su presente, alzó su voz en el festival para proclamar su espíritu combativo, fuerte e identitario.



La actuación de la banda ucraniana Kalush Orchestra sobre el escenario de Eurovisión no valió solo un triunfo tras arrasar en el televoto, sino reivindicar su existencia y el orgullo de todo un pueblo que sigue resistiendo bajo el silbido de las balas y las explosiones.

Kalush Orchestra venció con "Stefania", una canción en principio que servía para homenajear a la madre del vocalista de la banda y que ahora se ha transformado en un homenaje a todas las madres ucranianas. Mezclando elementos tradicionales con el hip-hop y el rap, la puesta en escena de la final estuvo trufada también de guiños hacia su país.



Los integrantes de la banda estaban vestidos con trajes históricos ucranianos reales de principios del siglo XX y otros con un corte más tradicional. En los fondos se veían los ojos de una madre, llenos de lágrimas por la pérdida de la primavera, y sus manos que protegen el universo amarillo y azul. No es casual que el final de la actuación quede bañada por esos mismos colores representativos de la bandera ucraniana.



El público del Pala Alpitour de Turín acogió la propuesta ucraniana con una soberana ovación, un aplauso que iba más allá de lo musical y que empatizaba con la fuerza y lucha de un pueblo en guerra.

"Tras la guerra, la gente del país ha encontrado nuevos significados a lo que escribí. Les recuerda que también echan de menos a sus madres, o ven a Ucrania como a una madre herida. Gracias a esas nuevas interpretaciones, la canción se ha acercado todavía más al pueblo, así que en Eurovisión defenderemos todas esas otras interpretaciones”, decía el grupo en una entrevista en "El País".

Al final de la actuación, el cantante Oleg Psiuk pidió apoyo para su país, en plena guerra con Rusia. “Por favor, ayuden a Ucrania. ¡Salvad a Mariúpol! ¡Ayuda a Azovstal ahora mismo!”, ha gritado el cantante.

Vencedores sin ganar su preselección

Da la casualidad que Kalush Orchestra no fueron los seleccionados inicialmente para representar a Ucrania en Eurovisión antes de que estallase la guerra, sino Alina Pash. La artista ganó el Vidbir, la preselección ucraniana, su Benidorm Fest, pero rápidamente se vio envuelta en una polémica, ya que supuestamente había visitado Crimea en 2015, accediendo a la zona desde territorio ruso en pleno conflicto por su adhesión. Una polémica que se fue agrandando hasta el punto de que acabó retirándose de la carrera a Eurovisión.

Tras la polémica de este año, la televisión ucraniana decidió que Kalush Orchestra, segundos clasificados y primeros de la votación popular de la preselección, fuesen los representantes. Desde entonces, a los miembros de la banda no les ha quedado otra que tomar parte activa de la guerra, algo que les ha impedido ensayar juntos hasta su reencuentro hace unas semanas para hacer una pequeña gira europea antes de pisar Turín. Todo esto gracias a un permiso especial que les permitió salir del país que, en principio, está vigente hasta pocos días después del Festival.

Letra de "Stefania" en español



