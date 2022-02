Ankhal, el cantante de 21 años herido en un tiroteo en Puerto Rico: es amigo de Rauw Alejandro y trabaja con Farruko

Quien también ha lamentado lo ocurrido y le ha dedicado un emotivo post en Instagram a Ankhal ha sido Farruko, uno de los cantantes del género urbano más reconocidos del mundo, que fichó al joven artista cuando tenía 19 años para lanzar un sencillo juntos bajo su sello discográfico Carbon Fiber Music: "Hijo mío, porque siempre te he visto como mi hijo, con amor y respeto. No he parado de orar por ti desde que me enteré de lo que te sucedió. Le doy gracias a Dios que sigues con vida, quiero que sepas que te amo [...] Me duele en el alma esta situación".