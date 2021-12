‘Todo o nada’, ‘Soltera’, ‘A solas’ … seguramente te suenen estas canciones tan pegadizas. Las has bailado así, con el perreo hasta el suelo y las luces bajas rodeándote. Llevan tiempo reventándolo en las listas de éxitos del reggaetón. Todas han sido escritas y cantadas por Lunay , una de las últimas revelaciones de la música urbana.

Ya es un secreto a voces. El baby puertorriqueño lleva tiempo disputándose el gran podio de los astros del reguetón. Lucha en los puestos más altos en la lista de los más admirados del género . Solo tiene veinte años, pero ya promete ‘partida’ para mucho tiempo. Ha colaborado con algunos de los más grandes y sus temas empiezan a ser un must en toda playlist para subir la temperatura y mirar con los ojos encendidos a tu crush.

Lunay nació en Corozal, una pequeña región al noroeste de Puerto Rico . La escena de la música urbana puertorriqueña siempre ha estado entre las más potentes y revolucionarias de toda Latinoamérica, y mucho antes de que el reggaetón fuera ese comodín que suena en todas partes y moviera cifras de público y dinero escandalosas, la crew de Puerto Rico estaba pisando terra incógnita y reinventando el género. No es casualidad que Unay proceda del país que ha alumbrado a algunas de las figuras más importantes del medio. Poca broma: Ozuna y Daddy Yankee también nacieron allí.

En su etapa adolescente, Unay creía que su carrera se dirigiría hacia el fútbol. "Jugaba alrededor de los once o doce años y estuve mucho tiempo en la travesía del deporte, pero hubo algo que me llenaba más que era la música y me dio muchas bendiciones".