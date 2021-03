El vídeo, que está corriendo como la pólvora en redes sociales, va dirigido según la propia Tatiana "a unos pocos" políticos, aquellos que "nos han pedido" que se utilicen mascarillas, que se cerrasen durante un tiempo los negocios o que se dieran las clases online. Tras esta lista en la que recuerda todo lo que ha hecho la ciudadanía, la joven mira muy vehemente a cámara y lanza una serie de peticiones para este 2021 que comienza: "Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer".