El rapero estadounidense Young Dolph, asesinado a tiros en una tienda mientras compraba galletas

No obstante, todavía se desconocen algunos detalles más concretos de su asesinato como, por ejemplo, si iba solo cuando recibió los disparos. El rapero, estaba dentro de la tienda cuando un vehículo se detuvo y disparó al joven a través de una ventana, provocando su muerte.

Esta no era la primera vez que Dolph recibía un disparo. Ya en 2017, el rapero había sido disparado en la puerta de una zapatería de Hollywood, pero en este caso recibió los impactos en brazos y nalgas, y, por tanto, pudo ser operado y recuperarse correctamente.

No obstante, ese no fue el único susto que han dado al rapero, ya que a principios de este año, 2021, su camioneta recibió más de 100 disparos cuando estaba en Charlotte, Carolina del Norte en un tiroteo. En este caso, Dolph no se encontraba dentro del vehículo; pero a raíz de ello, decidió comprarse un par de vehículos a prueba de balas que le costaron más de medio millón de dólares.