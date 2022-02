Los fans de Rosalía no pueden esperar más, están desenado que la catalana publique su nuevo álbum de estudio, 'Motomami', el próximo 18 de marzo . Poco a poco ha ido lanzando pistas, a través de sus redes sociales, sobre cómo serán sus nuevos proyectos.

Esta vez, parece que para uno de sus próximos videoclips, ha apostado por un arriesgadísimo cambio de look que ha querido compartir con sus seguidores. Por primera vez en toda su carrera hemos podido ver a Rosalía con el pelo de color rojo. Así es, la cantante ha publicado tanto en Instagram como en Twitter una serie de fotografías en las que se le puede ver con el pelo rojo; no obstante, la artista no ha especificado si se trata de su pelo teñido o de una peluca. Tendremos que esperar para descubrirlo en los próximos días, si vuelve a subir alguna imagen a sus redes sociales.