Rosalía habla de su mayor problema por llevar las uñas tan largas: "Una vez tuve que pedir ayuda"

Si algo caracteriza a Rosalía es su manera tan única e innovadora de hacer música y sus uñas . La cantante catalana, a lo largo de su carrera, ha llevado todo tipo de uñas. Es más, ya no nos acordamos siquiera de cuándo fue la última vez que vimos a la artista sin una manicura impecable. Nos resulta imposible pensar en Rosalía con las uñas cortas y sin pintar.

Muchas veces nos hemos preguntado que qué será aquella que Rosalía ha dejado de poder hacer por culpa de sus uñas y estas si son o no prácticas en el día a día; ya que lo que está claro es que son espectaculares. Estas mismas preguntas nos las hacemos al ver las manicuras de otras artistas como, por ejemplo, Bad Gyal, que cada vez se atreve a ponerse unas uñas más largas.

Vivir el día a día con esas uñas está claro que no es nada sencillo, nos imaginamos un sin fín de situaciones en las que pueden ser un estorbo, pero está claro que forman parte del estilo de la cantante y por ahora no parece que vaya a prescindir de ellas, ni mucho menos, a pesar de que por llevarlas tan largas ha tenido que pedir ayuda en alguna ocasión.

A pesar de que son años ya los que lleva con las uñas tan largas, la catalana todavía tiene problemas a la hora de sacar dinero por culpa de sus uñas: "Lo confieso: me resulta dificilísimo sacar la tarjeta de crédito del cajero. ¡Una vez tuve que pedir ayuda!", ha dicho Rosalía.

No obstante, parece que este no ha sido motivo suficiente para que la catalana deje de llevar sus características uñas pintadas, ni mucho menos. Estas forman ya parte de sus estética y en muchas ocasiones se han convertido incluso en las protagonistas de sus looks.