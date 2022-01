Rosalía y Rauw Alejandro ya no ocultan su relación, que confirmaron con varias fotos en Instagram a finales de septiembre coincidiendo con el cumpleaños de la catalana. En aquel momento no confirmaron desde cuándo estaban saliendo, pero sus fans comenzaron a sospechar que estaban juntos en octubre de 2020 , momento en el que la cantante subió una foto presumiendo del ramo de flores que le había regalado su "bebé" y el puertorriqueño le contestó con unos emojis.

O, al menos, eso es lo que piensan sus fans tras ver las fotografías que la cantante de 'Malamente' había compartido en su cuenta secundaria de Instagram (@holamotomami), que hasta hace unos días no era pública y apenas tenía seguidores, por lo que muchos no habían podido verlas antes. Se trata de dos imágenes que Rosalía compartió en junio de este año y en ellas se pueden ver dos erres tatuadas en la planta de su pie izquierdo .

"Rosalía teniendo un tatuaje con Rauw en la planta del pie me puede dar algo", "Me encanta la pareja que hacen R&R", "Me muero", "Rauw & Rosalia", han comentado sus fans, a los que no les cabe duda de que su cantante favorita ha querido grabar en la piel un recuerdo del que ella ha llamado "el amor de mi vida" en su cuenta secundaria de Instagram, en la que ya acumula 236.000 seguidores.