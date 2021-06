Rosalía acude a la escuela donde estudió para inspirar a los alumnos: "Yo tengo presión desde que nací"

La cantante de 'Malamente' ha visitado la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde ella misma estudió

Ha charlado con los alumnos de música y de su motivación para componer canciones

Desde hace unos días los fans de Rosalía estaban más que seguros de que la cantante estaba de visita por su tierra. Los rumores se confirmaron cuando la vimos posando en unas fotografías de su cuenta de Instagram en la Casa de Salvador Dalí, en en Portlligat, en el Alt Empordà. Hacía un año que la catalana no visitaba Girona, y la vuelta a casa le está sentando de maravilla.

Algunos piensan que el motivo real del viaje, además de visitar a su familia y comerse unas buenas paellas, es grabar los videoclips de su tercer disco. Aún no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que Rosalía está aprovechando a tope su vuelva a España, ya que ha tenido tiempo hasta de visitar su antigua escuela de música.

Con motivo de la graduación de los estudiantes de la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), Rosalía ha impartido una charla sobre creatividad. Ha compartido varios fragmentos de la misma en sus stories de Instagram, donde la siguen más de 16 millones de usuarios, dejando ver que estaba muy emocionada por la actividad y muy contante de volver al lugar donde estudió flamenco.

Rosalía nunca ha negado que su pasión por el flamenco viene desde niña. Muchos le han recriminado que, al ser catalana, no podía cantar o sentir como lo hace un cantaor andaluz, pero ella ha sido capaz de encontrar su propio estilo partiendo de ese género que siempre le apasionó. En la ESMUC estudió Interpretación del Flamenco (modalidad Cante Flamenco), y su trabajo de fin de carrera fue el disco 'El mal querer'.

Varios años después de haberse graduado en la ESMUC, Rosalía ha vuelto para charlar con la nueva promoción de alumnos, y ha impartido una masterclass sobre creatividad. "Como músico siempre he valorado mucho escribir canciones, no solo ejecutarlas. Creo que tiene algo de arriesgarse, de un trabajo personal, también, de introspección. A mí me motivaba ese camino", les ha contado.

"No hay músicas mejores que otras"

La cantante compartió varios fragmentos de su charla en sus stories de Instagram, y una parte concreta de ella ha generado mucho debate. En un momento dado, Rosalía da su opinión sobre el debate de la 'música inferior': "Para mí no hay músicas mejores que otras, no hay músicas superiores a otras. Para mí eso es como ser clasista. No hay músicas mejores que otras sino músicas que responde a contextos diferentes, músicas que tienen funciones distintas", dijo.

Probablemente se refiera al eterno debate del reguetón, ritmos latinos o música urbana. Cuando la cantante, después de publicar 'El mal querer', cambió de rumbo en su estilo hacia temas como 'Con altura' o 'Yo x ti, Tú x mí' fue criticada por ello, por hacer música "peor" o "fácil". Y alrededor del reguetón siempre ha habido gente muy crítica que considera de menor valor este género que, sin duda, conquistó el mainstream de la industria musical durante varios años.

Lo cierto es que desde el momento en que lo petó, Rosalía siempre ha recibido críticas. No porque su producción artística sea de mejor o peor calidad, sino porque un éxito tan repentino y a escala mundial no era fácil de comprender para algunos. Sin embargo, ella se ha mantenido fiel a lo que quería, ha experimentado con la composición, ha colaborado con otros grandes artistas como Bad Bunny, en 'La noche de anoche', Billy Eilish, Travis Scott, J. Balvin... Y parece que la cantante catalana trabaja ya en un tercer disco, y aunque su manager confirmó que el disco no saldrá este año, sí adelantó que en 2021 se publicarían nuevas canciones.