También caras famosas se han sumado al movimiento antirracista con el hashtag #StopAsianHate. Una de las que más impacto ha causado ha sido Ashley Park, actriz conocida por su papel en' Emily in Paris', que ha colgado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que comparte sus emociones y pensamientos después de conocer la noticia de la masacre en Atlanta: "No pude dormir. Algunas de esas divagaciones de madrugada son demasiado personales, pero he decidido compartirlas porque YA ES SUFICIENTE. Espero que esto ayude a otros a no sentirse tan solos", escribía.