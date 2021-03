El primer tatuaje es el que más cuesta hacerse. Nos vienen a la cabeza muchísimas preguntas, desde si dolerá hasta qué hacer si luego no te gusta o, años después, te cansas de él. ¿Es mejor hacerse uno grande o pequeño? ¿Es mejor tenerlo en un sitio muy visible o en uno más escondido? ¿Qué partes del cuerpo duelen más? ¿De qué color me lo hago? Si eres una de estas personas indecisas con los tatuajes tenemos una gran noticia para ti: ya se está tatuando con un tipo de tinta especial que desaparece a los quince meses, aproximadamente, de haberte hecho el tatuaje.

En el estudio 'Ephemeral Tattoo', en Estados Unidos, han creado un nuevo tipo de tinta que poco a poco va degradándose para terminar desapareciendo después de un año de haberte realizado el tatuaje. Esta cadena de estudios de tatuaje pretende así atraer a un tipo de cliente, los más indecisos, que tienen el gusanillo de querer hacerse un tatu pero no terminan de decidirse.

Lo mejor de que ya se esté experimentando con este tipo de tinta es que es cuestión de tiempo que se popularice y llegue a otros países. Realmente es genial para esas personas que no saben cómo se siente el llevar un tatuaje en tu piel. Si les gusta, pueden hacérselo a la manera tradicional, con tinta que queda para siempre; y si no les gusta no tienen que hacer nada, solo esperar a que el tatuaje desaparezca.