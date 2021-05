Taylor Swift y Little Mix hicieron historia en los BRIT Awards y reivindicaron el papel de la mujer en la industria

El encargado de dirigir la ceremonia fue el cómico Jack Whitehall, conocido por su trabajo principalmente en la televisión inglesa, y sobre el escenario actuaron artistas como Dua Lipa , Coldplay, The Weeknd o Elton John. Dua Lipa no solo cantó, también se fue a casa con el premio a Álbum Británico del año por 'Future Nostalgia' y el premio a Mejor artista en solitario británica.

Sin lugar a dudas, fue una noche de mujeres. No solo porque Dua Lipa montase un increíble espectáculo musical sobre el escenario sino porque otras lograron hacer historia durante esa misma gala. Taylor Swift acudió a la ceremonia para recoger el Global Icon Award, un premio que reconoce la contribución a la música de un artista. Y, por primera vez en la historia de estos premios, la colorida estatuilla era para una mujer.

Taylor Swift, primera mujer en convertirse en un 'Icono Global' de la música

"Necesito que me escuchéis cuando os digo que no hay carrera profesional que llegue sin una gota de negatividad. Si te encuentras con resistencia, probablemente significa que estás haciendo algo nuevo. Si experimentas turbulencias o presión, probablemente significa que estás creciendo. Y habrá momentos en los que pondrás todo tu alma y corazón en algo, y os encontraréis con el cinismo o el escepticismo. No debes dejar que te rompa, tienes que darle más fuerte.", dijo la cantante. "Vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene el derecho de decirte lo que quiera sobre ti, en cualquier momento. Pero recuerda que también tienes derecho a demostrar que están equivocados".