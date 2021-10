En un primer momento no quería hacer público su caso, porque no quería enfrentarse a la exposición pública y a compartir su vida privada, pero, tras conocer lo que le había sucedido a otra chica homosexual en Murcia, creyó que era necesario contarlo. "Cuando vi lo de la chica de Murcia dije, ostras, quizá sea bueno sacarlo para que no pase más", contó a La Sexta.