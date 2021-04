¿Cómo consiguió quedarse embarazado?

¿Debería la terminología que rodea al embarazo incluir a las personas trans?

"Acabo de aceptar que soy yo quien hace algo único. Sé que la mayoría de las personas, como el 99,99 por ciento de las personas que dan a luz, son mujeres. Realmente no puedo entrar en este mundo y luego enfadarme con ellos por no incluirme realmente a mí. Yo soy el que hace algo especial. Pensé que lo respetuoso era aceptar que el idioma no siempre me iba a incluir", ha asegurado él que entiende que su caso no es en absoluto el más común.

Los hombres también menstrúan

Este es, por ejemplo, además del de Trystan, el caso de Gabriel. "Por todo el tema hormonal no suelo tener la regla, pero un par de veces al año sí que me baja. Lo paso un poco mal, no puedo negarlo, pero también es una enseñanza de todos los prejuicios que me quedan por romper", contó el joven a Yasss.



Además, Gabriel ha asegurado que hay ambientes, como el laboral, en los que prefiere no contar que es un hombre trans y esto le ha llevado a vivir situaciones como la siguiente: "Me acuerdo de una vez que me bajó la regla y tuve que ir a comprar tampones porque a mi novia no le quedaban. Me hizo mucha gracia porque en el supermercado me encontré con una compañera del trabajo que me dijo algo tipo '¡Qué majo comprándole tampones a tu novia!'. Si ella supiera…", añade entre risas.