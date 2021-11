Un vecino de Ana Guerra se queja de sus ruidos: "Quiero que gane mucho dinero para que se compre un chalet y se marche"

Un vecino de la cantante ha confesado ante las cámaras de 'Madrid Directo' que no aguanta los ruidos de la tinerfeña

Sus declaraciones se han hecho virales en redes, pues ha pedido que todo el mundo compre su disco para que la artista se pueda mudar a un chalet

No es la primera vez que los vecinos de la exconcursante de 'OT 2017' se quejan de que hace ruidos, canta o toca el piano a deshoras

Las declaraciones de un vecino de Ana Guerra han corrido como la pólvora en Twitter. ¿El motivo? A los tuiteros les ha resultado muy graciosa la manera en la que este joven se ha quejado de los continuos ruidos que hace la cantante en su hogar y que le incomodan enormemente. Lo ha hecho en una conexión con 'Madrid Directo' de Telemadrid, donde ha pedido a todo el mundo que compre el nuevo disco de la tinerfeña para que gane mucho dinero y se pueda marchar del edificio a una casa unifamiliar en la que pueda cantar a todas horas sin molestar a nadie.

"Quiero pedir a todos los españoles que descarguen el nuevo disco de Ana Guerra, 'La luz del martes', por dos razones: la primera, que es un discazo, tiene canciones buenísimas; la segunda y más importante es porque quiero que Ana Guerra gane mucho dinero y que llegue al número uno para marcharse de aquí, para que se compre un chalet donde pueda cantar todos los días, a todas las horas", ha comentado Yalal al reportero Aleix Poblet, que ha calificado la situación de este vecino de "desesperante".

Yalal ha explicado a continuación que él trabaja y duerme en una habitación del centro de Madrid por cuya ventana se cuela a todas horas la voz de la exconcursante de 'Operación Triunfo 2017'. Además, ha dejado claro que no puede mudarse a otra zona de su casa porque es muy pequeña y ha comentado tirando de humor de nuevo que no tiene "suficiente dinero ni canciones para subir a Spotify" para enriquecerse él y marcharse a otra vivienda.

Los fans de Ana Guerra la defienden

Desde plató, Francine Gálvez le preguntaba a Yalal si no había barajado la posibilidad de cambiarle la casa a un fan de la cantante, para que así él deje de sufrir. El joven ha explicado que sí que lo había pensado, pero que no está dispuesto a hacerlo porque tiene a "la mejor casera del mundo". "Yo no voy a cambiar la casa por nadie", ha comentado el vecino de Ana Guerra de forma tajante, que también ha asegurado que ha intentado hablar con ella para que reduzca el nivel de ruido que hace.

"Le he mandado cartas, he hablado con su padre... Yo trabajo como gestor de quejas en una empresa de seguros y ahora tengo que gestionar esta queja. Así que estoy en Telemadrid pidiendo a todo el mundo que descarguen el álbum, por favor", ha terminado diciendo Yalal. Unas declaraciones que no le han gustado nada a sus fans, que piensan que no debería haber dicho cosas tan duras de su cantante favorita en la televisión.

"Si tanto te molesta, coméntaselo a ella en persona, no hace falta que salgas en la tele. A no ser que sea eso lo que buscas, salir en la tele", comentaba una seguidora de la artista en Twitter; "Me parece patético que entrevisten a ese señor. TODO EL MUNDO tiene vecinos que hacen mucho ruido por la noche, por la mañana...", apuntaba otro. Pero también ha habido gente que se ha puesto de parte de Yalal y han dicho que comprenden su queja pública, a la vez que algunos han arremetido duramente contra la cantante: "Irrespetuosa de mierda".

No es el único vecino que se queja

Pero Yalal no es el primer vecino que se queja de los ruidos de la cantante. Hace un año, la cantante subía una foto a sus historias de Instagram en la que mostraba la nota que le habían hecho llegar sus vecinos, en la que le pedían que no cantase ni tocase el piano a partir de las 00:30: "Hay gente que madruga y necesita dormir bien". "Mis adorables vecinos...", escribía la cantante junto a la imagen, dando a pensar que no le parecía bien que le hicieran llegar esa queja.

En Twitter, se hizo viral rápidamente esta foto y muchos apoyaron a los vecinos de Ana Guerra, explicando que no les parecía bien que hiciera ruido durante la madrugada y no respetase el descanso del resto. Además, se crearon muchos memes, por lo que el tema se hizo viral en redes. Poco después, la artista subió una nueva historia en la que mostraba la nota que le había dejado a sus vecinos, en la que les pedía perdón y reconocía que había metido la pata.

"Queridos vecinos, tenéis toda la razón del mundo y os pido disculpas por el ruido ocasionado. Estaba ensayando y se me olvidó conectar los cascos. Os prometo que soy buena vecina aunque a veces me despiste. Venid a tomar un café cuando queráis", escribió la cantante de 'Tik Tak' en una hoja de libreta que firmó bajo el pseudónimo de "La chica del piano" y pegó en el espejo del ascensor, para que así todos los residentes del edificio la pudieran ver.

Tuvo que intervenir la policía

Pero la cosa no quedó ahí y es que, según contó la propia Ana Guerra en una entrevista en 'La Resistencia', la policía tomó cartas en el asunto en una ocasión. Tres agentes de paisano fueron a su casa a las tres de la madrugada para medir los decibelios que estaba emitiendo al tocar el piano y cantar a esa hora. Los agentes acudieron tras las continuas quejas de sus vecinos, pero pillaron desprevenida a la cantante, que hasta que no confirmó que eran de la policía escondió un cuchillo en su espalda por si tenía que defenderse.