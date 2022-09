Una aficionada se hace famosa por "beber cerveza del tirón" en el US Open dos años seguidos: "Icónica"

En esta ocasión un divertido momento protagonizado por una aficionada ha cautivado a los usuarios en redes y a los presentes, por demostrar su don para beber cerveza del tirón en dos años consecutivo s llevándose la ovación del público y de las redes, es por ello que se ha vuelto famosa por su habilidad, que no muchos pueden hacerla.

Fue la cuenta 'Settenisok' la que compartió en Twitter el inédito momento que marcó la velada y que despertó las risas y la admiración del público. Incluso la cuenta escribió un divertido texto junto a las imágenes de la muchacha bebiendo la cerveza en cuestión de segundos y sonriendo por su victoria: "No busquen más. Este es el mejor regreso en el US Open. Icónica". El vídeo que suma más de 20 mil "me gusta" y miles de comentarios de felicidades por haber superado la difícil hazaña del partido.