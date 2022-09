Critican a Edurne por lo que aparece en el suelo del escenario de su concierto en Valladolid: "La chuleta"

Edurne brilló con luz propia este fin de semana en el concierto que ofreció en la Plaza Mayor de Valladolid para inaugurar la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. La artista dio un show espectacular en la ciudad pucelana ante miles de fans entregados a la música de la artista y jurado del programa "Got Talent" de Telecinco. Para Edurne, fue un concierto muy especial después de que en junio se retirara temporalmente de los escenarios debido a una grave afonía. Por eso, quiso inmortalizar el momento no solo sacándose un par de fotografías desde el escenario con el público de fondo, sino subiéndolas a sus redes sociales.

Pues bien, donde han causado controversia estas fotografías han sido en Twitter, ya que los usuarios de esta red social se han percatado de un pequeño detalle que no han querido pasar por alto.

Es muy común que los artistas actúen con el set list pegado en el suelo, pero no tanto que junto a él peguen un folio con el nombre de la ciudad en la que se encuentran y ha sido esto lo que ha llamado la atención de muchas personas.

De esta imagen han sido muchas las personas que han interpretado que la cantante se habría pegado al suelo una especie de chuleta para no olvidar en qué ciudad estaba actuando y la han criticado por ello: “Suerte de la chuleta, ¿eh?” o “Me encanta el recordatorio de la ciudad en la que estás”.

No obstante, también hay fans de Edurne que han salido en su defensa tras el revuelo que ha causado su foto en las redes: “La gente que se burla porque se apuntó el nombre de la ciudad no tiene ni idea de la vida del músico. Eso lo hacen muchísimos músicos, porque cuando tienes muchos conciertos, no te acuerdas de todos los lugares a los que vas, te lías con fechas y sitios, y te desorientas...”, ha escrito Verlaine.