Mis ganas ganan: el canto a la vida de Elena Huelva

El 9 de febrero de 2022 Elena Huelva charló en directo para el Instagram de Yasss con motivo de la publicación de su libro, ‘Mis ganas ganan’. Hoy rescatamos algunas de sus reflexiones

Así comentaba Elena Huelva como se enfrenta al cáncer: “Tengo flaquezas y siento miedo. He tenido que aprender a vivir con él”

Las redes sociales se vuelcan con Elena tras publicar un vídeo en el que cuenta que su estado de salud ha empeorado, “pero que ella ya ha ganado” (claro que sí)

“Mis ganas ganan” ha sido el lema más comentado del fin de semana en redes sociales, una simple frase que lleva detrás de sí un mensaje vital y un aprendizaje que va mucho más allá de los bailes de TikTok, el postureo de Instagram o la toxicidad de Twitter.

Ese mantra fue creado por Elena Huelva, que para quien no la conozca se trata de una chica a la que con tan solo 16 años le diagnosticaron sarcoma de Ewing. Ella misma me contaba en una entrevista para Yasss cómo sucedió: “Estaba en clase, me dolía la cadera y llegaba a reflejarse en la pierna. Los médicos me decían que era la ciática, pero tras varias pruebas y una resonancia que me hizo el traumatólogo, confirmaron que se trataba de un cáncer y también había metástasis”. Sin maquillaje ni medias tintas, así de claro es el mensaje que Elena transmite a través de sus perfiles en las redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores consiguiendo solo éxitos con todo lo que postea. Esa es la clave de su éxito: mostrarse natural y visibilizar sin rodeos ni tabúes la realidad que viven tantas personas en el mundo.

Sus citas con los médicos, las analíticas a primera hora o las duras jornadas de quimioterapia son algunas de las experiencias que Elena comparte con sus followers. Incluso con su lado docente, ya que llega a explicar los resultados de las pruebas y hace llegar al público el tecnicismo que solo controlan los médicos de una manera ejemplar.

La risa no es medicina ni es terapia, pero ayuda a que nuestro día a día sea mejor

A ella la conocí tras concertar un encuentro juntos para hablar sobre el libro que había publicado con la editorial Montena y le confesé que leyendo su historia no solo había reflexionado en exceso, sino que me había hecho llorar en el tren de camino al trabajo, “no lloré por lástima ni compasión, te lo prometo. Lloré de admiración”.

Hoy en día sigo admirando la manera con la que ha conseguido sobrellevar lo que le ha tocado vivir y cómo lo refleja a los demás: “Afrontarlo con la mejor actitud es lo único que está de nuestra mano”. Y aunque entonces me reconoció que empatizaba y reconocía que había gente que no conseguía ponerle “ganas” y “humor” a la situación, deseaba que ojalá algún día encontraran el ánimo suficiente para poder continuar. “Por supuesto que en un principio me quedé en shock, pero no me quedaba otra más que vivir con ello. También tuve mis momentos de tristeza y he llorado mucho”, me decía durante la charla. “Tengo flaquezas y siento miedo. He tenido que aprender a vivir con él”.

No se arrepentía entonces y tampoco lo hace ahora de haber dado visibilidad. De hecho, considera que es lo más bonito que ha hecho en su vida: “Habré leído dos o tres comentarios de haters, pero son muy pocos y me quedo con los bonitos”. “Cuando me diagnosticaron el cáncer me hubiese encantado dar con un libro que me contara la realidad de lo que iba a vivir y no di con ninguno”, afirma.

Su mayor aprendizaje: “vivir el presente, hay que disfrutarlo y aprender de él”

Tengo que reconocer que aquella tarde sentí mucha responsabilidad al enfrentarme a un tema desconocido para mí pues no quería defraudar ni herir sensibilidades, las de ella, familiares ni ningún ser humano que estuviera pasando por su misma situación y diera con nuestro diálogo en directo en Instagram. No obstante, fue amable, empática y muy considerada facilitando mi trabajo desde la normalidad.

Ese día estaba feliz, “muy contenta de cómo había quedado su libro y con ganas de escribir más”. Luego vinieron varios encuentros y conversaciones por privado y hay uno que recuerdo con especial cariño: esa noche en Los 40 Music Awards 2022 cuando nos encontramos y tanto ella como su hermana, Emi, me transmitieron su agradecimiento para con el equipo web de Yasss por “escribir cosas tan bonitas, con cariño y cuidado”. Ellas tal vez no lo sepan, pero me emocionaron y se lo trasladé a mis compañeras.

Emi fue la encargada de escribir el prólogo de “Mis ganas ganan”, el libro de Elena Huelva, y en él cuenta lo maravilloso que ha sido ser su otra mitad: “No puso nada que no me diga en el día a día, pero lloré cuando lo leí. Me llegó al corazón”. Es plenamente consciente de lo afortunada que es con la familia que tiene, esa que nunca la suelta de la mano y acompaña allá dónde esté.

Esa familia también es la que cree que los homenajeas se hacen cuando la persona sigue con nosotros, tal y como tuiteó Emi, y es por eso por lo que escribo este texto: para homenajear a la persona que estos años se ha involucrado en que los jóvenes pierdan el miedo a verbalizar la palabra “cáncer” y que aún en la actualidad su declaración de intenciones sigue siendo muy clara: no gana la enfermedad, sino vivir con ella. Que las redes sociales y el equipo de Yasss en concreto le devuelva el cariño que tanto aporta es lo menos que podríamos hacer.