Lillian Droniak la tiktoker de 92 años que aconseja sobre citas, exnovios y funerales

Reírse de la vejez y "la muerte" es la especialidad de Lillian Droniak, la estrella de TikTok del momento. Esta señora de 92 años no tardó en ganar popularidad en la plataforma bajo el nombre "granma_droniak" (abuela Droniak) tras hacer vídeos hablando desde la vestimenta de su funeral hasta brindando consejos amorosos a las generaciones más jóvenes y hoy suma más de 7 millones de seguidores en la plataforma. Una auténtica celebridad.

Entre los temas que habla, siempre el epicentro de sus temáticas es su funeral y la hora de su muerte, pese a asegurar que se encuentra en un perfecto estado de salud en su novena década. Uno de sus primeros vídeos con los que se hizo viral fue cuando compartió los requisitos que las personas que acudiesen a su responso este tenían que cumplir: " No lloren mucho, Berta no está invitada, beban mucho cuando termine", enumeró Lillian. Rápidamente los usuarios se hicieron eco del "humor negro" de la señora mayor y le pidieron que continuara subiendo más contenido.

Poco a poco, Lili se fue convirtiendo en tiktoker y le "tomó el gusto" a la aplicación haciendo más vídeos sobre su vestimenta para su funeral que también le valió más de un millón de visualizaciones y en otras ocasiones, qué outfit usaría para el funeral de su ex a quién acusó de "aparatoso" ya que no paraba de llamarla. Aunque no sepa ni el día de la hora en que será su despedida, siempre asegura que avisará a sus seguidores cuando sea.