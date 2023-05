Sin embargo, usuarios españoles y otros residentes han comentado su publicación al no creer que alguien pueda cobrar semejante dinero en una pizzería. "Los que vivimos en España sabemos que eso es imposible", "Vivo en Europa 16 años y eso imposible y menos en España", "No le pagan €2450 ni a un ingeniero acá en España" o "No se puede pagar en efectivo, las nóminas se pagan vía banco en España", son algunos de los comentarios que le han dejado.