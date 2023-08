Una mujer graba la detención del hombre que vivía escondido hace meses en el sótano de su casa: "No duermo más"

El clip de Ashley no ha tardado en generar repercusión en redes y en acumular más de siete millones de visualizaciones. Además, los usuarios han aprovechado para dejar todo tipo de comentarios, desde comparaciones del intruso con el rapero “tekashi six nine” hasta las reacciones que hubiesen tenido en el lugar de la joven. "¿Soy el único que escuchó a alguien decir "es tekashi seis nueve" y casi lo perdió?", "Literalmente no dormiría nunca más", "Incluso un brazo limpio me hubiera asustado así", "Espero que puedas encontrar nuevamente paz en tu hogar", son algunos de los comentarios más destacados de los internautas.