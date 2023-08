"En algunos vecindarios también puedes plantar tus propias verduras", explicó la creadora de contenido junto a unas fotos de huertas que los vecinos suelen utilizar para su propia alimentación. Lo que ha querido enseñar la tiktoker es que si no se desea gastar dinero en ocio, existe en su ciudad una "arquitectura amable", es decir, instalaciones al servicio de la gente a diferencia de muchos otros rincones del mundo.

El vídeo ha causado todo tipo de reacciones en los usuarios y colecciona más de 30 mil "me gusta" y cientos de comentarios de usuarios que han contado sus propias experiencias. "Nunca he visto a nadie en Suiza bañándose en una fuente", "en España pones un futbolín en la calle y dura 15 segundos", "En España están las áreas recreativas para hacer barbacoas, los ríos con piscinas fluviales, los huertos comunitarios también…", "a mí me flipó cuando estuve la de gente que se tira al río y se deja llevar por la corriente, parecía divertido", son algunos de los comentarios más destacados de los internautas.