Una joven se presenta al aeropuerto en bikini y no la dejan subir al avión

La joven quien se encontraba en medio de una interpretación de 'Rebecca Cosplay', un personaje de la serie de 'Cyberpunk Edgerunners', no pudo entrar al avión en el aeropuerto de Navegantes en Brasil por su atuendo. La joven que lleva el pelo azul, una bikini negra junto a unas sandalias por imitar al personaje de animé perdió su vuelo tras haber captado la atención del personal de seguridad.

Debido a que su atuendo fue considerado como "inapropiado" para la ocasión, la misma influencer ha acudido a las redes sociales para denunciar este hecho y contar lo ocurrido y es por ello que se ha abierto un debate entre sus seguidores. Por un lado, cientos de usuarios han defendido que el atuendo de Cosplay es una forma de expresión que no debería ser reprimida, mientras que otros internautas alegaron que la muchacha no eligió el momento adecuado para vestirse de aquella forma y exhibir el look.