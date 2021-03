Una marca deportiva normaliza el vello femenino con una campaña protagonizada por una modelo sin depilar

Sí, estamos en 2021 y todavía sorprende que, para anunciar un determinado producto, una marca decida que sus modelos aparezcan sin depilar. Y es que, que una mujer vaya sin depilar no sorprende solamente en un anuncio de una marca internacionalmente conocida como es Adidas, sino también en el día a día.

En muy pocos casos las mujeres sentimos que el hecho de depilarnos o no es algo que podemos elegir, sino que socialmente se nos impone que es lo que debemos de hacer cuando en la adolescencia empieza a salirnos vello en las piernas o las axilas y nos lo quitamos sin apenas preguntarnos si es algo que nos gusta o no.

¿Cuál ha sido la reacción de los usuarios?

La campaña no ha pasado desapercibida ni mucho menos (no estaríamos escribiendo este artículo si hubiera sido así) y hay una gran diversidad de comentarios al respecto. Por un lado están aquellos que aplauden la decisión de Adidas de haber elegido una modelo con vello en las axilas para esta publicación y así no solo publicitar su producto, sino también visibilizar que el vello corporal es algo completamente natural y tratar de normalizarlo.