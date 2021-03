El análisis de la letra

En tono paródico y bajo el título "Rosalía: las claves de su último éxito", uno de los responsables de la cuenta analiza la letra de la canción y sus rimas. "Esa noche quién la borra. Algo pasó muy gordo y que rime con borra", comienza diciendo, para afirmar a continuación que el éxito del tema es haber introducido la palabra 'gorra' , porque es una prenda que usan los fans de este tipo de música: "Tú me besaste y se me cayó la gorra. Ojo al dato. Este es el éxito de la canción. Porque hay millones de papanatas que usan gorra y se sentirán identificados , incluso a alguno se le habrá caído la gorra alguna vez".

El análisis de los ritmos

La importancia del título

Por último, el humorista ha explicado que el título es el factor que pone la guinda a una composición tan exitosa. "Una rima muy difícil, porque no es fácil rimar noche. ¿Con qué rima noche? ¿Con coche? ¡Está muy visto! ¿Con fantoche? No queda bien. No hay tantas palabras...", ha dicho el cómico, que después ha imitado a Bad Bunny y a Rosalía, imaginando cómo habrían elegido el título de la canción. Para recordar que lo estaba haciendo con humor y pedir la benevolencia y la comprensión de los fans, el autor ha escrito: "No se me enojen mis panas".