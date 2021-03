Baarack, la oveja que perdió más de 35 kilos de peso tras cinco años sin ser esquilada

El animal se movía con dificultad porque su lomo no podía soportar ya tantísimo peso, tampoco veía. La lana le tapaba casi toda la cara, por lo que la oveja, además de estar enferma, no podía ver nada. Esquilar a las ovejas una vez al año es imprescindible, sobre todo teniendo en cuenta que su lana no se cae de manera natural, a diferencia del pelaje de otros animales.