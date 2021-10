Algunas veces, alguien sube una foto a las redes sociales de algún cartel que le llama la atención en algún bar, pero no para bien, sino porque le indigna enormemente lo que se dice en él . O hay veces que son los propios camareros los que despiertan la indignación de las redes subiendo los carteles que cuelgan en las puertas de sus bares, como ocurrió con uno colocado en un café bar de Gijón, en el que se podía leer: "No tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse las manos". El cartel fue tachado de machista y los camareros del establecimiento explicaron que se trataba de una broma entre ellos.

El cliente del Café Bar Mega utilizó la zona de comentarios para pedirles a los cocineros del establecimiento que no le echasen cebolla a su hamburguesa, pero no se quedó ahí e hizo gala de un exceso de sinceridad al confesar el motivo por el que no quería este ingrediente en su plato . Ni alergias ni odio profundo a la cebolla. La razón era que esta verdura que a algunos les hace llorar al cortarla, a él le causa muchos gases por la noche.

A los tuiteros les ha hecho mucha gracia el comentario de este cliente tan sincero y han dejado varios mensajes comentando las risas que se han echado leyéndolo. "Me parto", "La gente es la caña", "¡Qué risas!", "He visto esto mientras trabajaba y casi me ahogo sola", han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter. También ha habido una chica que le ha dicho a un chico que cuando vayan juntos a este bar, ella tiene claro que va a pedir su hamburguesa sin cebolla porque no quiere "sorpresas".