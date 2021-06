Blas Cantó, indignado por la vacunación a la Selección Española de fútbol: "Compartimos ministerio, pero como si nada"

No obstante, con lo que no contaba la selección era con que uno de los jugadores convocados para la competición iba a dar positivo en coronavirus en los días previos a que esta empezase. Pues bien, ha sido precisamente el positivo se Sergio Busquets lo que ha motivado la decisión de que todos los miembros de la Selección Española de fútbol se vacunen antes de la Eurocopa.

Esta decisión, que ha apoyado el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha generado todo tipo de opiniones tanto en las redes sociales como fuera de ellas. No todo el mundo considera que esta sea una medida justa y una de las personas que se ha posicionado en contra de esta ha sido el representante de España en Eurovisión 2021, el murciano Blas Cantó.

Eurovisión también es "una competición a nivel internacional"

Antes de participar en Róterdam, Blas Cantó dejó bien claro en un programa de Televisión Española que a él el habría gustado que, al igual que van a hacer con los deportistas olímpicos parar las Olimpiadas de Tokyo, les hubieran vacunado antes del Festival de Eurovisión: "Hubiera sido fantástico que nos vacunaran como al equipo olímpico", dijo el cantante. Su petición cayó en saco roto y no le ha hecho ninguna gracia ver que a la Selección Española de fútbol sí se la vacunará para participar en la Eurocopa.

El cantante, ha querido expresar su descontento con esta decisión a través de Twitter: "A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada", aunque el ministerio incluye a las dos disciplinas, tanto la cultura como el deporte, Blas Cantó cree que en este caso se ha priorizado al deporte por encima de la cultura; ya que en su caso a la delegación española que viajó hasta Róterdam no recibió la vacuna.

Este no ha sido el único tuit que le ha dedicado en las últimas horas al ministerio para expresar su enfado con respecto a la decisión tomada: "Lo que yo decía, compartimos ministerio pero como si nada. Yo me esperaré a cuando me toque, #LosMayoresPrimero. Y antes de la vacunación también deberían haber sido siempre los primeros", sentencia el cantante.