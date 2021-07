Por desgracia, el cuerpo de las mujeres sigue siendo, en muchas ocasiones, un objeto de debate y en este caso el que ha generado todo tipo de comentarios ha sido el de Camila Cabello. Es más, cuando se viralizaron sus fotografías en bikini la cantante no quiso quedarse callada y contestó a todos aquellos que criticaron su físico: "Tenemos una visión completamente irreal del cuerpo de una mujer. La celulitis es normal, la grasa es normal, las estrías son normales", dijo Camila.

Ahora, la cantante ha vuelto a hacer lo mismo tras volverse virales este fin de semana unas fotografías en las que aparece vestida con un top negro y unos leggings. Un look de lo más adecuado para salir a hacer ejercicio junto a su pareja, Shawn Mendes, y es que eso fue precisamente lo que estaba haciendo cuando le sacaron las fotografías que han dado la vuelta al mundo a través de internet.

Estamos acostumbrados a ver fotografías en bikini o de chicas con conjuntos deportivos en redes sociales, pero todas ellas con poses que hacen que nuestro cuerpo no se parezca en absoluto a cómo nos quedan estas en el día a día y esto es precisamente lo que quiere visibilizar y contar a través de su perfil de Instagram la influencer Danae Mercer .

"Y estoy utilizando un top que muestra mi barriga y no la estaba metiendo porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete barriga todo el tiempo", continúa diciendo con un sentido del humor ejemplar. "Pero luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo está pasado de moda".