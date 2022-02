La carta que le escribió Teresa a su nieto antes de morir: "Ojalá no nos hubiéramos enfadado nunca"

Sabemos que algún día pasará, que llegará el momento en el que tengamos que decir "adiós" para siempre a nuestros abuelos y por mucho que lo pensemos y estemos mentalizados, enfrentarnos a ese momento es siempre muy doloroso. No obstante, lo es todavía más cuando, sea por el motivo que sea, no te has podido despedir de ellos como te hubiera gustado.