Una chica bloquea a su exnovio y él se las ingenia para hablarle por Bizum: "No puedo más, llevo casi 3 euros"

Laura dejó a su novio hace ya más de una semana porque era un cabrón con ella, según ella misma publicó en Twitter, y le bloqueó de todas sus redes sociales para que no pudiera escribirle ; ya que le había hecho tanto daño que no quería saber nada de él.

La única manera que tiene de comunicarse con Laura

En el otro mensaje podemos leer que es cierto que lleva ya invertidos 3 euros en Bizums con la intención de que Laura responda alguno de ellos: "Mira Laura, ya no puedo más, este es el último. Llevo casi 3 euros, solo quiero explicarte las cosas, entiendo que no quieras volver, es solo hablar. Dame señales, por favor", concluye el mensaje.

Asumir que alguien no quiera hablar contigo

Ojalá a mi me hubieran hecho micro-pagos por Bizum tras putearme. No me da para la terapia que necesito pero sí pa una pinta en mi bar de confianza 🤘 https://t.co/3UQGWrkCMk

No obstante, la insistencia de esta persona, cuando su exnovia le ha dejado claro que no quiere saber nada de él, es acoso. Cuando alguien no quiere saber nada más de ti, ni hablar contigo, lo justo es desaparecer de su vida y no seguir agobiándola ni seguir insistiendo en mantener una conversación que una de las partes no quiere tener.