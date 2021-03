Una chica encuentra a su doble en la universidad y ahora es su compañera de piso: "Somos iguales"

Amy ha contado su historia en un vídeo de TikTok que se ha vuelto viral por lo mucho que se parecen

Cuando se vieron por primera vez pensaron que quizá podrían ser hermanas gemelas y a sus seguidores no les sorprendería

¿Crees en la idea de que todos tenemos en alguna parte del mundo un "hermano gemelo" perdido? A los famosos les salen dobles constantemente y puede que nosotros también los tengamos, pero no seamos conscientes de ello o que por el contrario seamos únicos y no haya nadie en el mundo que se parezca a nosotros. No obstante, por desgracia, esto es algo casi imposible de descubrir.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de que existen las casualidades y que estas a veces son mágicas; y si no que se lo digan a Amy. La joven ha participado en un challenge de TikTok que consiste en contar algo sobre ti mismo que parezca falso por lo surrealista o sorprendente que es, pero no lo sea.

Este vídeo, que compartió en su perfil de TikTok tiene ya casi 5 millones de visualizaciones, un millón y medio de likes y miles de comentarios de otros usuarios que se han quedado atónitos al escuchar la historia que esta joven ha compartido en su vídeo viral.

Una historia 100% real que parece falsa

Amy Harriet ha contado en el vídeo viral de TikTok que cree que conoció a su hermana gemela perdida en la universidad y que a día de hoy es su compañera de piso. Sí, por el trend, parece que Amy cree realmente que la que es a día de hoy su compañera de piso podría ser su gemela.

Es más, a continuación podemos ver una serie de fotografías en las que aparecen Amy y su amiga y efectivamente son idénticas. Ambas tienen el pelo rubio, muy rizado y los ojos azules. Además su sonrisa es muy similar. Seguro que más de una vez les han confundido cuando fueran juntas por la calle y han pensado que son hermanas.

"Estas somos nosotras. ¿Por qué somos iguales?", dice Amy en el vídeo antes de mostrar la serie de fotografías que efectivamente confirman que se parecen muchísimo para no ser de la misma familia.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores

Aunque las fotografías son cuanto menos impactantes por el gran parecido que se puede observar entre ellas, esto no ha sido lo que más ha sorprendido a los usuarios que se han topado con este vídeo en su 'para ti' de TikTok, sino el hecho de que hayan nacido prácticamente el mismo día.

"La parte más extraña es que nuestros cumpleaños tienen un día de diferencia", ha desvelado Amy al final del vídeo. Esto ha levantado todavía más las sospechas de sus seguidores que se han percatado de que incluso aún habiendo nacido en días diferentes podrían ser gemelas, ya que una podría haber nacido casi a media noche y otra pasadas las 00:00 horas y por tanto ya al día siguiente.

Amy ha respondido a algunos de los comentarios de sus seguidores perplejos por la historia que había contado: "Imagínense cómo reaccionamos los dos cuando nos mudamos a nuestro apartamento el mismo día y nos conocimos por primera vez", escribía la joven en los comentarios. Además, confirmó que aún no se habían hecho una prueba de ADN, por lo que todavía no han podido comprobar científicamente si son o no gemelas separadas al nacer.

Tu doble puede estar en un cuadro

Para aquellos que sí que creen en la posibilidad de que todos nosotros tengamos un doble en algún lugar del mundo, sobre todo después de leer la historia de Amy y Grace, estad atentos cuando vayáis a algún museo porque podéis encontraros a un doble en alguno de los cuadros.